Dólar hoje: moeda abre a quinta-feira (22) em baixa, cotada a R$ 4,77

O dólar americano apresentou baixa de 0,28% em relação ao último fechamento. A moeda começou esta quinta-feira (22) cotada a R$ 4,77 para compra e venda. A baixa é decorrente da manutenção da taxa Selic em 13,75% pelo Comitê de Política Monetária do Banco Central.

A decisão do comitê foi mais dura do que esperada e atrai investimentos estrangeiros para o país, principalmente em um cenário de queda da inflação e expectativa de juros futuros menores. A expectativa é que ocorra uma redução da Selic em agosto de 2023.

Além disso, o presidente do Banco Central estadunidense realizou um discurso no Congresso do país norte-americano acerca “do longo caminho a se percorrer para alcançar as metas de inflação”. Em comparação aos juros reais dos Estados Unidos, existe um cenário positivo para atração de investimentos para o Brasil.

Ainda há espaço para a valorização da moeda brasileira, com a melhora da percepção de risco-país por parte dos investidores e de agências de avaliação de mercado. Segundo a Goldman Sachs, há uma redução da projeção do dólar de R$ 4,90 para R$ 4,60 em um período de 3 meses.

O Euro segue uma tendência de leve alta e começou o dia cotado a R$ 5,23 para compra e venda, de acordo com dados do Banco Central Europeu. A moeda teve aumento de 0,18%.

O Ibovespa abriu em alta de 0,67% e atinge o patamar de 120 mil pontos, cotado a 120.420 pontos. Este é o maior patamar em 14 meses. O ritmo positivo da bolsa reflete decisão do Banco Central em manter a taxa de juros em 13,75%, o que favorece a boa percepção do mercado sobre as expectativas futuras do país. Houve uma disparada de 4% nas ações da Petrobras, beneficiada pela alta do petróleo no exterior. Em direção contrária, CSN Mineração caiu 1,57% e Usiminas recuou 1,22%.

Fonte: Brasil 61