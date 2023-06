MORRE SILVIO BERLUSCONI – Ex-primeiro-ministro italiano estava com leucemia

O ex-primeiro-ministro italiano Silvio Berlusconi, um empresário bilionário de 86 anos que criou a maior empresa de mídia da Itália antes de transformar o cenário político, morreu, segundo informações da imprensa italiana nesta segunda-feira (12).

As condições de saúde do ex-primeiro-ministro italiano Silvio Berlusconi eram “muito graves”, segundo informa o jornal italiano Corriere della Sera.

Berlusconi estava internado no hospital San Raffaele, em Milão, acompanhado de sua esposa Marta Fascina e seus filhos.

O político foi diagnosticado com leucemia e, nos últimos meses, sofria também com um quadro de infecção pulmonar. No último 5 de abril, foi hospitalizado para tratamento da doença e permaneceu no hospital por mais de um mês.

Há três dias foi internado mais uma vez para realizar exames de rotina, mas seu estado de saúde voltou a piorar rapidamente e ele não resistiu.

Berlusconi tinha uma fortuna de quase US$ 7 bilhões (cerca de R$ 34 bilhões), segundo a última atualização do ranking de bilionários da Forbes.

O magnata construiu seu patrimônio com a holding de mídia Fininvest, na década de 1.970, antes de entrar para a política, na década de 90. Ele também foi dono do AC Milan, time de futebol italiano.

Fonte: com Agências de notícias