Governo da Paraíba e Azul promovem voo inaugural de Campina a Salvador nesta quarta-feira, no Aeroporto João Suassuna

O Governo da Paraíba e a Azul Linhas Aéreas inauguram nesta quarta-feira (7), às 9h, no Aeroporto João Suassuna, novos voos em Campina Grande, que ganha agora linha aérea com Salvador por meio da empresa. O novo voo representa a ampliação da malha aérea da Azul que tem sete voos diários e seis destinos diretos, tornando Campina Grande um mini-hub regional, oferecendo conexões diretas para o Rio de Janeiro, por meio do aeroporto Santos Dumont, e Belo Horizonte, pelo BH Airport.

De acordo com a companhia, esta é a maior expansão de malha aérea da história da região com rotas estratégicas e destinos exclusivos.

O governador João Azevêdo destacou a importância do momento para o desenvolvimento econômico do estado e de Campina Grande, fruto de um esforço de gestão, de lideranças políticas, do trade turístico e da Azul. “Somamos esforços para viabilizar estes novos voos que impulsionarão ainda mais o turismo no período junino e que terão prosseguimento com ações e incentivos nesta direção”, ressaltou.

De acordo com a secretária de Estado do Turismo e Desenvolvimento Econômico (Setde), Rosália Lucas, o início das operações da companhia é um marco para Campina e a Paraíba. “É um momento histórico para Campina Grande e a interiorização do desenvolvimento do estado, através desta parceria exitosa que abre portas para diversos destinos do Brasil e do mundo e oferece voos diretos para regiões prioritárias, que, além do turismo, irão ajudar na logística, distribuição e no escoamento de produtos”, comentou.

Ela destacou que a Setde, junto à PBTur, está focada no planejamento de ações e condições que darão suporte à manutenção dos voos: “Estamos num momento de celebração que culmina com a alta estação dos festejos juninos da Paraíba e dos 40 anos do São João de Campina, mas trabalhando de forma incessante junto ao trade turístico, promover todo o nosso rico potencial turístico no período de baixa estação para garantir que estes voos tenham a mesma performance e sejam mantidos”.

Para o presidente da PBTur, Ferdinando Lucena, o hub regional da Azul em Campina abre ainda mais a perspectiva de crescimento turístico no Estado como um todo. “Vem ao encontro a todos os esforços que estamos fazendo em divulgar o Destino Paraíba como um lugar de atrativos múltiplos e não apenas de sol e mar”, comemora.

“O voo que acontece nesta quarta-feira tem um simbolismo muito especial para nós da Azul. É o momento de consolidação de um trabalho em equipe e da parceria com o governo do Estado, que resultou em 290 novos voos para a cidade. Começamos a operar a malha fixa no São João, época em que a cidade está em festa, mostrando toda sua cultura e tradição. Mas continuaremos após o evento, porque sabemos do potencial de Campina Grande para atrair visitantes o ano inteiro”, afirmou Fabio Campos, diretor de Relações Institucionais da Azul.

A Paraíba foi o destino mais procurado na Azul Viagens no ano passado, resultado dos investimentos em capacitação e premiação de agentes, roadshows e famtours. Em Campina Grande, o sucesso das vendas para o Rio de Janeiro fez com que a empresa dobrasse a oferta de frequências semanais.