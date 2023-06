By

Irmãos Galdino expulsam presidente da Câmara de Campina Grande do Republicanos

O presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba, Adriano Galdino, revelou em entrevista à imprensa nesta sexta-feira (8), que reforçou o “recado” dado dias antes pelo seu irmão, o deputado federal e presidente do Republicanos em Campina Grande, Murilo Galdino, ao presidente da Câmara do município, Marinaldo Cardoso, sobre a disputa das eleições do próximo ano na Rainha da Borborema.

Galdino deixou claro que Marinaldo deve começar a procurar outro partido se quiser disputar o pleito, porque não haverá legenda para ele concorrer em 2024 pelo Republicanos.

”Arrume as malas e vá para outro partido, porque você é grande demais para estar no Republicanos aqui de Campina Grande. Ele estando no partido, ele espanta os candidatos a vereador. Então, melhor para ele, melhor para a gente, que ele procure uma outra legenda e vá se candidatar”, disse.

Fonte: Politica da Paraíba