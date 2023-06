Prefeito de Bananeiras alfineta: “Ninguém mexe no mugunzá de Flávio José”

O prefeito de Bananeiras, Matheus Bezerra, alfinetou o Maior São João do Mundo, que reduziu o tempo de apresentação do cantor Flávio José no palco principal do Parque do Povo, em Campina Grande. O paraibano se apresenta no próximo dia 16 na cidade do brejo, durante a abertura do São João de Bananeiras.

Uma imagem publicada no Instagram do prefeito garante: “Em Bananeiras ninguém mexe no mugunzá de Flávio”, em referência à música ‘Tareco e Mariola’; onde Flávio José questiona, “Quem é você pra derramar meu mungunzá”.

“Bananeiras receberá @flaviojoseoficial de Mala e Cuia sem hora pra acabar. Venham viver o melhor São João das Nossas Vidas! @osaojoaodebananeiras Dia 16 de Junho!”, convidou Matheus.

Fonte: Mais PB