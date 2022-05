Mulher manda matar ex-sogros após descobrir que filha de 3 anos era estuprada pelo avô e a avó acobertava o caso

Uma mulher é acusada de mandado matar os ex-sogros, na cidade de Costa Rica, em Mato Grosso do Sul. O delegado Caique Ducatti informou que ela descobriu no domingo (8), Dia das Mães, que a filha, de 3 anos, era estuprada pelo avô e a avó acobertava o caso. As informações são do Midia Max.

O delegado afirmou que a criança irá passar por exames nesta terça-feira (10) para descobrir se houve realmente o abuso. Ducatti frisou que a mãe soube do caso enquanto estava dando banho na menina e viu o órgão genital inchado e vermelho. Ao ser questionada, a criança afirmou que era abusada sexualmente.

Então, a mulher teria arquitetado com dois jovens, um deles é sobrinho dos ex-sogros, de 16 e 17 anos, para matá-los.

Eles foram até a residência do casal e efetuaram diversos disparos.

Durante as investigações, foi constatado que a ex-sogra havia registrado uma queixa contra a mulher, em 2020, por ameaça.

Os dois adolescentes foram detidos e tiveram o pedido de internação provisória solicitado.

A Polícia Civil continua investigando o caso – Istoé.