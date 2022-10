Município de São Bento dá a maior votação, na Paraíba, ao Deputado Federal eleito em 6º lugar no estado, Murilo Galdino

By

A cidade de São Bento, no Sertão da Paraíba, concedeu ao 6º Deputado Federal mais votado, na Paraíba, no 1º turno das eleições 2022, Murilo Galdino (Republicanos), o maior número de votos, entre todos os 223 municípios que compõem o estado.

Apoiado pelo prefeito da Capital Mundial das Redes, Dr. Jarques Lúcio, e pelo Deputado Estadual eleito, Márcio Roberto, Murilo Galdino obteve 8.672 votos na Terra da Rede, o equivalente a quase 8 % dos votos conseguidos no estado inteiro, que foram 112.891.

A grande quantidade de votos obtida pelo candidato em São Bento chama a atenção, pelo fato de ser desconhecido no município, ao mesmo tempo em que resplandece a força política dos apoiadores: Jarques Lúcio (prefeito da cidade) e Márcio Roberto, ex-prefeito e deputado estadual eleito, pela 3ª vez.

Só a título de comparação, os 8.672 votos conseguidos por Murilo Galdino em São Bento superam em um sufrágio e votação do ex-prefeito e deputado estadual reeleito para o 3º mandato, Galego de Souza (PP), que conseguiu 8.761 votos em São Bento, na eleição do último domingo (02). Galego de Souza é opositor de Jarques Lúcio e Márcio Roberto, este obteve em São Bento 10.531 votos e 40.909 na Paraíba, sendo o 14º mais votado no estado.

Fonte: Leomarque Pereira