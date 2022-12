Negociação de débitos da Cagepa encerra nesta sexta-feira

By

A campanha ‘Fique em Dia com a Cagepa ‘ tem o intuito de negociar todos os débitos em aberto. E o prazo para que os interessados façam adesão à ação e quite seus vencimentos vai até hoje, sexta-feira (30), com descontos de até 100% das multas e juros por atraso e parcelamentos em até 60 meses.

Quem quiser buscar acordo, a Cagepa oferece oportunidades com condições especiais para os inadimplentes que desejam regularizar sua situação junto à empresa.

Desde o início da campanha, a c. Dessas, 50 mil foram após a prorrogação do prazo inicial, adiado a partir de 1º de dezembro.

Os clientes poderão negociar seus débitos por meio dos seguintes canais de atendimento da Cagepa :