By

Com maioria, ALPB aprova passaporte da vacina; veja como deputados votaram

Conforme o projeto, aprovado pela CCJ, as pessoas que recusarem a imunização serão proibidas de frequentar bares, restaurantes, casas de shows e boates.

Também não poderão se inscrever em concurso ou prova para função pública, ser investido ou empossado em cargos na Administração Pública estadual direta e indireta.

Com relação aos servidores estaduais que se recusarem a vacinar, serão proibidos de receber vencimentos e remuneração, salário ou proventos de função ou emprego público.

Os que se recusarem a se vacinar não terão direito a obter empréstimos de instituições oficiais ou participar dos programas sociais do Governo do Estado da Paraíba e nem renovar matrícula em estabelecimento de ensino oficial do Estado da Paraíba.

Veja como votaram os parlamentares presentes na referida sessão:

A FAVOR

Galdino

Anisio

Branco

Buba

Chio

Claudio Regis

Doda

Tarciano

Jane

Edmilson

Estela

Galego

Janduy

JUlly

Junior Araújo

Manoel

Poliana

Tião

Ricardo Barbosa

Wilson Filho

CONTRA

Anderson

Cabo

Camila

Wallber

Jutay

Tovar

Moacir

Fonte: Ascom