Pesquisa divulga intenção de votos dos paraibanos para o Senado; 6 candidatos estão na disputa

A primeira pesquisa eleitoral registrada para avaliação de intenções de voto na Paraíba será divulgada nos próximos dias. Sob número PB-08632/2022 de registro junto ao Tribunal Superior Eleitoral, a pesquisa trará números da disputa pelo Senado Federal.

Ainda sem registro formal de candidatura, os postulantes Efraim Filho (União Brasil), Bruno Roberto (PL), Ricardo Coutinho (PT), Sérgio Queiroz (PRTB), Alexandre Soares (PSOL) e Rangel Júnior (PCdoB) já anunciaram predisposição para concorrer a uma cadeira no Senado.

A pesquisa realizada pelo Instituto Opus também divulgará opção dos paraibanos na disputa pelo Governo do Estado e presidência da República.

Atualmente, o Brasil contabiliza, pelo menos, 13 (treze) pré-candidatos a presidente: Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Jair Bolsonaro (PL), Ciro Gomes (PDT), André Janones (Avante), Simone Tebet (MDB-MS), José Maria Eymael (DC), Luciano Bivar (União Brasil), Leonardo Péricles (UP), Luiz Felipe d’Ávila (Novo), Sofia Manzano (PCB), Pablo Marçal (PROS) e Vera Lúcia (PSTU).

Já a corrida governamental no Estado da Paraíba, conta, até o momento, com 07 (sete) pré-candidaturas: João Azevêdo (PSB), Pedro Cunha Lima (PSDB), Veneziano Vital do Rêgo (MDB), Nilvan Ferreira (PL), Adjany Simplício (PSOL), Antônio Nascimento (PSTU) e Major Fábio (PRTB).

Pesquisa

A pesquisa de opinião pública será realizada pelo Instituto Opus através de 1000 (mil) entrevistas, por sua vez, terá abrangência estadual e representativa dos eleitores aptos a votar em diversos municípios paraibanos.

Instituto Opus

O Instituto Opus Consultoria & Pesquisa, especializado na coleta, tratamento e análise de dados primários e secundários, será o responsável pelo trabalho em campo. Ele já possui diversos cases de sucesso a partir de registros de serviços prestados à grandes veículos de imprensa do país como: Correio Braziliense, Estado de Minas e Metro.

O Opus é do Estado das Minas Gerais, segundo maior colégio eleitoral do Brasil, e chega à Paraíba através da parceria com o portaldacapital por possuir em sua bagagem ampla experiência na organização de metodologia, planejamento amostral, coleta e controle de qualidade comprovada através da realização de mais de 300.000 entrevistas em mais de 500 projetos de pesquisa.

Fonte: Portal da Capital