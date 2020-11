Polícia Militar usará drones para dispersar aglomerações e identificar compras de votos durante as eleições municipais na Paraíba

A Polícia Militar usará drones para identificar compras de votos e aglomerações durantes às eleições municipais na Paraíba. A informação foi confirmada na manhã desta quinta-feira (12), ao Portal ClickPB.

Ainda de acordo com informações ao ClickPB, o drone vai na frente pra identificar suspeitas de compra de votos e aglomerações. Caso seja constatado, o Comando Eleitoral Tático (Cometa), é acionado e faz a intervenção.

Em caso de compra de votos, o suspeito será preso. Já no caso de aglomeração, as pessoas serão dispersadas.

O uso dos drones faz parte da Operação Voto Seguro que começa a partir desta quinta-feira (12). A operação mobilizou 4.500 policiais militares e 1.417 viaturas.

As tropas da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar embarcam a partir das 7h do Centro de Educação (CE), em João Pessoa, com destino ao interior do Estado e as da Polícia Civil estarão disponibilizadas na sexta-feira (13). O plantão segue até o fim do pleito nos 223 municípios paraibanos.

Fonte: É Notícia