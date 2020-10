Policiais Penais flagram jovem com drogas escondidas em ventilador no Presídio Padrão de Cajazeiras

By

Policiais Penais flagram jovem com drogas escondidas em ventilador no Presídio Padrão...

Luan Marinheiro Santana da Silva recebeu voz de prisão e foi apresentado ao Delegado de plantão.

Um jovem de 20 anos foi conduzido até a delegacia de Cajazeiras, após ser flagrado por Policiais Penais do Presídio Padrão da cidade portando maconha e cocaína escondidas em um ventilador.

O fato foi registrado na manhã desta quarta-feira (14). As drogas estavam no motor do eletrodoméstico e só foi localizado, após o aparelho passar pelo raio x.

FONTE: Repórter PB