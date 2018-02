Prefeitura libera quase R$ 500 mil para o “Carnaval da Paz” de Campina Grande

As instituições religiosas e carnavalescas de Campina Grande receberam na manhã desta quarta-feira, 7, o apoio financeiro de R$ 489 mil para a realização dos tradicionais eventos espirituais e de folia programados para este período do ano. A solenidade aconteceu na sede da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico. O prefeito Romero Romero Rodrigues foi representado pelo vice-prefeito, Enivaldo Ribeiro.

A Vinacc, que promove o 20º. Encontro para a Consciência Cristã, recebeu R$ 190 mil. Por sua vez, a Organização Nova Consciência, promotora do 27º. Encontro da Nova Consciência, foi contemplada com R$ 100 mil. Já a Associação Carismática Católica São Pio X, terá recursos de R$ 85 mil para a realização do XXI Crescer – Encontro da Família Católica.



Por sua vez, a Associação Campinense das Escolas de Samba e Troças Carnavalescas ganhou R$ 73 mil para a realização do Carnaval Folia de Todos. Também receberam recursos: Instituição Adventista Nordeste Brasileira de Educação e Assistência Social (7º. Encontro A Palavra Revelada) – R$ 13 mil e Associação Shalom (Renascer 2018) – R$ 8 mil.

Quem também tem o incentivo municipal são as instituições: Associação Obra Nova (Alegrai-vos 2018), com apoio de R$ 10 mil; Associação Cultural Bloco Jacaré do Açude Velho, com R$ 7 mil e, finalmente, Solidarium – Instituto de Arte, Cultura e Cidadania (Bloco da Saudade) com o valor de R$ 3 mil.



Entre as autoridades presentes estavam, além de Enivaldo Ribeiro, a secretária de Desenvolvimento Econômico, Rosália Lucas; vereadores Lucas Ribeiro e Pimentel Filho; coordenador municipal de Turismo, Celino Neto; secretário de Serviços Urbanos, Geraldo Nobre e o coordenador de Desenvolvimento Local, Jonas Costa, entre outras autoridades.

