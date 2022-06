Em tréplica, Hugo Motta reage a análise de João sobre nota do Republicanos e avisa: “Somos leais, mas não subservientes ao governador”

“A caracterização que o governador deu a nota para nós não tem relevância, até porque eu sou leal, mas não sou subserviente ao governador, nós não somos subservientes”. A declaração é do presidente estadual do Republicanos na Paraíba, Hugo Motta, ao reagir a análise do governador João Azevêdo (PSB) sobre a nota do partido.

Segundo Motta, o Republicanos não está para agradar A ou B, mas sim defender sua posição.

“Aceitar o posicionamento do governador acerca do posicionamento do partido demonstra que nossa posição é uma posição de lealdade e não de subserviência, o Republicanos não está para agradar ao governador ou a quem quer que seja a todos os momentos. O Republicanos está para defender a sua posição, então a caracterização que o governador deu a nota para nós não tem relevância, até porque eu sou leal, mas não sou subserviente ao governador, nós não somos subservientes”, emendou.

Fonte: Blog do Ninja