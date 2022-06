Murilo participa da inauguração do Centro Integrado de Comando e Controle em Patos, equipamento referência para a Segurança Pública do Nordeste

By

Murilo participa da inauguração do Centro Integrado de Comando e Controle em...

O ex-secretário de articulação política da Paraíba, Murilo Galdino, participou nesta sexta-feira (10), da inauguração do Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) no município de Patos, que atenderá todo o Sertão paraibano com ações integradas e coordenadas pelas Polícias Militar, Civil e Bombeiros Militar.

Dentre os ambientes que integram o CICC estão a sala de inteligência, sala com videowall (monitoramento, coordenadores, despachos), sala de tecnologia da informação e sala de armas.

“Em Patos, participei da inauguração do Centro Integrado de Comando e Controle. Um investimento de 100 milhões, que vai monitorar 80 cidades e trazer mais segurança para todo o sertão paraibano”, destacou Murilo, pré-candidato a deputado federal.

“O Centro vai auxiliar no planejamento e execução de trabalhos de prevenção e repressão qualificadas à violência. Parabéns, governador @joaoazevedolins”, parabenizou Murilo.

Fonte: Felipe França/PBVale