Veja a programação completa do Palco Cultural Biliu de Campina

A abertura oficial d’O Maior São João do Mundo, realizado pela Prefeitura de Campina Grande, juntamente com a empresa Medow, acontece nesta sexta-feira (10). O Parque do Povo (PP), localizado no coração da Rainha da Borborema, abre suas portas, após dois anos sem evento presencial, devido à pandemia da Covid-19, para receber campinenses e turistas de todo o mundo.

Para além do Palco Genival Lacerda, que fica no primeiro pavimento, o PP é repleto de atrações e atividades culturais, incluindo um segundo palco, gerido em parceria com a Secretaria de Cultura, que carrega o nome do multiartista campinense: Biliu de Campina. A estrutura visa levar à população atrações repletas de identidade cultural, incluindo contrapartidas da Lei Emergencial Aldir Blanc, e também apresentações do alunado do Centro Cultural Escola Parque Lourdes Ramalho.

Na grande abertura, o Palco Cultural Biliu de Campina vai receber: Trio Matheus Celiciano, Grupo Caetés, Forró Styloso e Trio Xodó. Ainda neste final de semana estarão presentes no sábado (11): Mestre Jordão, Roninho e Alunos, Trio Os Anselmos e Forró da Barka; já no domingo (12): Gaviões da Paraíba, Forró Pra Recordar, Banda The Bregas e Concerto Junino, do Centro Cultural.

Contudo, fazendo jus ao título de Maior São João do Mundo, o palco cultural também terá 30 dias de festejos. Confira abaixo a programação completa: