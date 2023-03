Procons dizem haver ‘graves problemas’ no mercado de combustíveis na Paraíba

Um relatório feito por uma comissão formada pelos Procons da Paraíba aponta que o mercado de combustíveis no estado apresenta “graves problemas”. O documento será apresentado na tarde desta terça-feira (7), em João Pessoa, na sede do Procon-PB.

Segundo a Secretaria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor de João Pessoa (Procon-JP), um dos que participou do processo, o relatório é resultado do trabalho de um ano da comissão, que monitorou postos e distribuidoras de combustíveis na Paraíba durante esse período.

Como resultado, os órgãos de defesa do consumidor trazem os graves problemas detectados no setor, o impacto no dia a dia do consumidor e as medidas administrativas, cíveis e criminais a serem adotadas.

Fonte: O Farol