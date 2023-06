Recicla São João pode bater recorde no recolhimento de produtos recicláveis

A sexta edição do Recicla São João, lançado oficialmente pelo prefeito Bruno Cunha Lima, no dia da abertura do Maior São João do Mundo, já vem obtendo grandes resultados e deve bater recorde. Só nos primeiros dias da festa, 20 toneladas de produtos recicláveis foram coletados, e a previsão é de alcançar 50 até o final da festa. O programa foi criado em 2016 pela Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente (Sesuma).

Em entrevista ao Jornal do Meio Dia, da Campina Grande-FM, Rafaela Oliveira, coordenadora do programa, disse que o “Recicla São João” também tem o viés do lado econômico, e esse ano está garantindo 50 novas oportunidades de empregos. “São catadores que estão atuando no Parque do Povo e em Galante, e todo material coletado é comercializado com uma renda extra, com o resultado da venda dos resíduos”, explicou.

A contratação dos colaboradores é feita pela Prefeitura de Campina Grande, através da Sesuma, numa parceria com o Ministério Público do Trabalho, que garante um salário mínimo de R$ 1.320,00, pelo mês trabalhado, além de fardamento, alimentação, transporte, e os materiais são divididos igualmente. “É uma alegria muito grande para a gestão do prefeito Bruno Cunha Lima proporcionar esse trabalho e essa renda extra”, afirmou a coordenadora.

Rafaela esclareceu que os catadores são membros de cinco cooperativas e associações, e além do serviço realizado durante o São João, esse trabalho acontece durante todo o ano, com o Recicla Campina, um projeto importante para a preservação do meio ambiente, e garantia da destinação do material coletado de forma correta. “Não adianta só limpar, pois uma grande parcela desses resíduos pode ser reutilizada, associada a preservação dos recursos naturais”, acrescentou.

A coordenadora disse que não gosta de usar o termo lixo, por achar pejorativo, pois os materiais que são reaproveitados devem ser chamados de “resíduo” já que 80% tem potencial para ser reciclado.

Este ano é a sexta edição. Em 2022, foram 44 toneladas recolhidas, e já nos primeiros dias de 2023 são mais de 20 toneladas. “Com o recorde que está ocorrendo podemos alcançar 50 toneladas, garantindo-se para cada colaborador uma renda superior a R$ 3 mil, incluindo o salário”, afirmou confiante.

Todo resíduo coletado é encaminhado para as unidades de triagem, que ficam no Portal Sudoeste em galpões exclusivos para este serviço.

Fonte: Codecom