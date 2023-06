Paraibano é nomeado Arcebispo de Olinda e Recife

O Papa Francisco acolheu, nesta quarta-feira, 14, o pedido de renúncia apresentado por dom Antônio Fernando Saburido ao governo pastoral da arquidiocese de Olinda e Recife (PE) e nomeou como novo arcebispo dom Paulo Jackson Nóbrega de Sousa, atualmente bispo de Garanhuns (PE) e segundo-vice-presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB).

Arcebispo emérito

Tendo completado 75 anos em junho do ano passado, dom Fernando Saburido apresentou seu pedido de renúncia, conforme orienta o Código de Direito Canônico. Agora, pouco mais de um ano depois, com a acolhida ao pedido, o prelado torna-se arcebispo emérito.

Dom Saburido nasceu no Distrito de Jussaral, na cidade pernambucana do Cabo de Santo Agostinho, a 32 km do Recife, em 10 de junho de 1947, filho de Pedro Antônio Saburido e Severina Lira Saburido.

Em 1975, ingressou no Mosteiro de São Bento de Olinda, onde recebeu a formação monástica e cursou Filosofia e Teologia na Escola Teológica do mesmo mosteiro. Em 21 de março de 1978, professou votos religiosos como membro da Ordem de São Bento (beneditinos), sendo ordenado sacerdote em 17 de dezembro de 1983.

No Mosteiro de São Bento, entre outras atividades, foi celeireiro (ecônomo) no período de 1980 a 1988 e professor do Colégio São Bento.

Na Arquidiocese de Olinda e Recife, exerceu as funções de administrador e pároco das paróquias de Nossa Senhora de Guadalupe e São Lucas (Ouro Preto), em Olinda; vigário-geral e coordenador arquidiocesano de Pastoral. Fez parte do Conselho Presbiteral, Colégio dos Consultores e Conselho Econômico da Arquidiocese.

Em 31 de maio de 2000, foi nomeado pelo Papa João Paulo II bispo titular de Tartia Montana e auxiliar da arquidiocese de Olinda e Recife, sendo ordenado no dia 20 de agosto de 2000. Em julho de 2002, dom Fernando Saburido tornou-se presidente do Regional Nordeste 2 da CNBB e membro do Conselho Permanente da Conferência.

Em 18 de maio de 2005, dom Antônio Fernando Saburido foi nomeado pelo Papa Bento XVI como o novo bispo da diocese de Sobral (CE). No Regional Nordeste 1 da CNBB, foi secretário regional e bispo referencial da Pastoral Familiar.

A nomeação como arcebispo de Olinda e Recife foi em 1º de julho de 2009, com a posse no dia 16 de agosto daquele ano. Como arcebispo, foi membro do Conselho Permanente da CNBB, membro do Conselho Episcopal de Pastoral e econômico do Regional NE 2 e bispo referencial da Pastoral da Saúde. Também integrou a Comissão para o Movimento de Educação de Base (MEB). Foi presidente do Regional Nordeste 2 da CNBB de 2014 a 2015, concluindo o mandato de dom Genival Saraiva de França, que havia se tornado emérito, e reeleito para o quadriênio 2015-2019, sendo a terceira vez que ocupou o cargo. Terminada a gestão, o arcebispo foi eleito em 2020 bispo referencial para o Ecumenismo e Diálogo Inter-religioso no regional.

Dom Saburido foi o anfitrião do XVIII Congresso Eucarístico Nacional, realizado em 2022. A preparação durou cerca de cinco anos, após a escolha da sede em 2017.

Novo arcebispo

Dom Paulo Jackson Nóbrega de Sousa nasceu em São José de Espinharas, na Paraíba, no dia 17 de abril de 1969. Estudou Filosofia no Instituto de Teologia do Recife (1987-1989) e Teologia no Seminário Imaculada Conceição, em João Pessoa (1990-1992). Foi ordenado presbítero no dia 17 de dezembro de 1993. É mestre em Exegese Bíblica pelo Instituto Bíblico de Roma (1997-2000) e doutor em Teologia Bíblica pela Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma (2007-2010).

Foi secretário nacional da Organização dos Seminários e Institutos Filosófico-Teológicos do Brasil (2004-2007); vigário paroquial da Paróquia São Geraldo, Belo Horizonte (2011-2012), e administrador paroquial da Paróquia Senhor Bom Jesus do Horto, Belo Horizonte (2012-2015). Foi professor da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais e da Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia em Belo Horizonte (2012-2015). Foi também formador dos seminaristas estudantes de Teologia da diocese de Patos, em Belo Horizonte.

No dia 20 de maio de 2015 foi nomeado pelo Papa Francisco como bispo da diocese de Garanhuns, no Pernambuco. Sua ordenação episcopal ocorreu no dia 18 de julho de 2015, no Largo Dom Gerardo Andrade Ponte, ao lado da Catedral de Nossa Senhora da Guia, diocese de Patos (PB). A ordenação foi presidida pelo arcebispo de Belo Horizonte, dom Walmor Oliveira de Azevedo, e teve como bispos co-ordenantes dom Eraldo Bispo da Silva, bispo de Patos (PB), e dom Manoel dos Reis de Farias, bispo de Petrolina (PE).

Sua posse canônica aconteceu no dia 23 de agosto de 2015, na Catedral de Santo Antônio, em Garanhuns. Seu lema episcopal é In Verbo tuo (Na tua Palavra). É inspirado em Lucas 5,5, a partir do diálogo de Jesus com Pedro depois do episódio da pesca milagrosa.

No mesmo ano de sua nomeação, foi escolhido membro da Comissão para a Animação Bíblico-Catequética da CNBB para o quadriênio entre 2015 e 2019. E em 2019, foi eleito presidente do Regional Nordeste 2 da CNBB, que compreende os estados de Alagoas, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte, para o quadriênio de 2019 a 2023. No Regional, também desempenhou a função de referencial para a Doutrina da Fé.

Durante a 60ª Assembleia Geral da CNBB, em abril deste ano, foi eleito segundo vice-presidente da CNBB para o quadriênio 2023-2027.