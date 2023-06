Pai é preso suspeito de estuprar as duas filhas com ajuda de dois filhos menores, na Paraíba

Pai é preso suspeito de estuprar as duas filhas com ajuda de...

Um pai estaria estuprando suas duas filhas, de três e de sete anos, com ajuda de seus dois filhos, de 14 e 17 anos, na cidade de Alagoinha, na Paraíba. Os três foram presos nessa terça-feira (13).

O delegado Fábio Facciolo, que está à frente do caso, informou que todos eles viviam juntos até a morte recente da mãe. Antes de morrer vítima de um câncer, ela pediu para que as crianças ficassem aos cuidados de uma tia.

Foi essa tia, ainda de acordo com o delegado, a responsável por perceber os sinais das crianças. Alguns comportamentos estranhos, principalmente da menina de sete anos fizeram com que a tia desconfiasse. Mesmo com medo, a mais velha das irmãs admitiu que vinha recebendo abuso sexual do pai e dos dois irmãos, além de ter visto todos violentando a sua irmã mais nova

No relato para a tia, a criança contou que vinha sendo ameaçada pelo pai. O delegado informou que ela relatou que o pai estava realizando ameaças contra ela, caso ela revelasse os abusos, resultado, assim, na prisão dele e dos irmãos.

O Conselho Tutelar da região, então, foi acionada e passou o caso para a polícia, que realizou a prisão dos três. Como são menores, os dois irmãos estão internados em um centro socioeducativo.

Fonte: Portal Correio