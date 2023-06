André Gadelha assume titularidade do mandato na ALPB

A Assembleia Legislativa da Paraíba (ALPB) empossou, nesta terça-feira (13), o suplente de deputado André Gadelha (MDB), na titularidade do mandato, em virtude de pedido de licença médica do deputado Anderson Monteiro

André volta ao Poder Legislativo estadual após 11 anos. Em 2012, o então deputado deixou a Casa de Epitácio Pessoa para disputar a prefeitura de Sousa, no Sertão paraibano.

“Volto com o coração transbordando de alegria. Volto com a mesma energia, com a mesma coragem, com a mesma vontade de levantar bandeiras importantes, com base em compromissos assumidos com o eleitorado paraibano. Vamos fazer uma defesa do Alto Sertão. Venho de Sousa com a experiência de ter sido prefeito, vice-prefeito, vereador e deputado nesta Casa, então, venho com a responsabilidade de fazer o melhor para nossa região”, afirmou André Gadelha.