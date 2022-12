Sergio Moro diz que falta de votos dos adversários motiva o que chama de tapetão

O senador eleito Sergio Moro (União Brasil) se pronunciou nas redes sociais sobre o pedido de cassação do seu mandato feito pelo Partido Liberal (PL), sigla do presidente Jair Bolsonaro. O ex-juiz disse que “nada teme” e classificou a ação como “tapetão”.

Na publicação, Moro chama o presidente do PL do Paraná, Fernando Giacobo, e o ex-candidato do partido no estado, Paulo Martins — que seria beneficiado pela cassação — de “maus perdedores que resolveram trabalhar para o PT”.

Conforme noticiou a colunista Bela Megale, do jornal O Globo,foi o partido de Bolsonaro quem pediu a cassação do mandato de Moro. Segundo a colunista, o objetivo da ação é abrir brecha para se realizar uma nova eleição no Paraná e que Paulo Martins, que ficou em segundo lugar, possa ocupar uma vaga no Senado. Moro foi eleito para senador pelo Paraná com 33% dos votos. Paulo Martins ficou em segundo lugar, com 29%.

Ainda segundo a jornalista, a ação pede a investigação de supostas irregularidades em gastos e doações antecipadas da campanha do ex-juiz e foi pedida ao Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR) pelo PL estadual, há poucos dias. O caso corre em segredo de justiça. O ex-ministro da Justiça declarou que não teme as acusações.

