Serviço público estadual deve ter atividades presenciais suspensas com novo decreto, na PB

O serviço público estadual deve suspender as atividades presenciais com um novo decreto que será publicado ainda nesta terça-feira (9), de acordo com o governador da Paraíba, João Azevêdo (Cidadania). Conforme o gestor ressaltou, apenas as atividades essenciais devem manter o funcionamento presencial. O novo decreto, que será publicado em edição extra do Diário Oficial do Estado (DOE) desta terça, deve trazer outras alterações mais restritivas em relação ao que ainda está em vigor.