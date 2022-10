Servidores de hospitais universitários encerram greve depois de 10 dias de paralisação na Paraíba

By

Após dez dias, é encerrada, nesta sexta-feira (30), a greve dos funcionários da Empresa Pública de Serviços Hospitalares (EBSERH), responsável pela gestão dos Hospitais Universitários (HU) na Paraíba.

O fim da paralisação ocorreu depois de uma audiência de conciliação ocorrida no Tribunal Superior do Trabalho. O TST sugeriu a manutenção das cláusulas sociais do acordo coletivo vigente; reajuste salarial de 22,30%, pelo INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) e o pagamento dos valores retroativos sobre salários e benefícios considerando os respectivos acordos vencidos.

Também ficou decidido que após o reajuste linear de 22,30%, a Ebserh conceda também aumento de R$ 600, aos assistentes administrativos e aos técnicos em radiologia.

Na Paraíba, os hospitais universitários geridos pela EBSERH estão em João Pessoa, Campina Grande e Cajazeiras.