Site do Procon Municipal disponibiliza nova pesquisa de preços dos combustíveis

O Procon de Campina Grande realizou neste mês de fevereiro mais uma pesquisa de preços dos combustíveis. A coleta de preços foi realizada no período de 19 a 22 deste mês, em 58 postos do município. As equipes constataram um aumento de 7,06% no preço da gasolina comum em comparação com a última pesquisa realizada no início deste mês. Este combustível passou de R$ 4,767 para R$ 5,104, conforme a pesquisa.

Em comparação ao mês de janeiro, o preço médio do litro da gasolina comum passou de R$ 4,547 para R$ 5,104, ou seja, apresentou um aumento de 12,24%.

Neste último levantamento, o Procon Municipal constatou que a maioria dos estabelecimentos visitados (37,93%) está comercializando o litro da gasolina comum ao preço de R$ 5,199. O menor valor foi encontrado em apenas um posto, localizado no Centro da cidade, que comercializava o litro da gasolina por R$ 4,799 momento da pesquisa.

O consumidor pode economizar realizando uma boa pesquisa antes de abastecer. O levantamento completo dessa pesquisa está disponível no link https://procon.campinagrande.p b.gov.br/2a-pesquisa-de-combus tiveis-fevereiro/

