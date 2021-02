Polícia Civil prende usuário de drogas que agredia a avó para conseguir dinheiro

By

A Polícia Civil prendeu nessa quarta-feira, 24 de fevereiro, um homem de 33 anos de idade que costuma agredir e ameaçar a própria avó, de 83 anos, para conseguir dinheiro que seria destinado ao uso de drogas. A denúncia partiu da própria idosa e outros familiares. O caso aconteceu na cidade de Alagoa Nova.

De acordo com as denúncias, o suspeito chegou a expulsar a avó de casa, durante uma das agressões cometidas contra ela. O fato mais recente teria ocorrido no dia 18 de fevereiro e comunicado à polícia.

Ontem, policiais civis conseguiram prender o suspeito, que foi levado à delegacia para os devidos procedimentos legais.

Fonte: Ascom