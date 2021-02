Fortes chuvas: carros submersos e caos em toda a João Pessoa são registrados nesta sexta-feira

As imagens registradas na manhã desta sexta-feira (26), mostrando carros submersos na Avenida Pedro II, localizada no Centro de João Pessoa, está chocando a população da Capital paraibana.

O vídeo, divulgado nas redes sociais do comunicador Nilvan Ferreira, foi gravado por um popular que passava pelo local dentro de um ônibus e mostra vários carros boiando com água até a altura das portas.

Informações divulgadas pela Semob-JP dão conta de que pontos clássicos de alagamento enfrentam problemas mais uma vez, são eles:

Viaduto do Cristo;

Entrada do Geisel (Central de Polícia);

Principal dos Bancários (em frente ao Equilíbrio do Ser);

Rodoviária Cícero Meireles/Francisco Londres;

Beira Rio (em frente ao Sindicato dos Bancários);

Epitácio Pessoa com dois pontos (Frente Lourdinas e frente à Caixa Econômica);

Maximiano de Figueiredo (Praça da Independência);

Avenida Dom Pedro II com dois pontos (Coremas e Ponte Ibama).

A Semob-JP ainda confirmou que, por causa dos pontos de alagamento, o transporte público pode sofrer com atrasos nas viagens. Já a previsão da Agência Executiva de Gestão das Águas (Aesa) é a de permanência das chuvas no decorrer do dia podendo alcançar as regiões do Agreste e do Brejo paraibano.

