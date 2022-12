TCE aprova contas do exercício 2020 do prefeito de Queimadas, Carlinhos de Tião

By

TCE aprova contas do exercício 2020 do prefeito de Queimadas, Carlinhos de...

Em sessão híbrida realizada nesta quarta-feira (07), o Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (TCE), aprovou por unanimidade as contas relativas ao exercício financeiro de 2020 da Prefeitura de Queimadas, na gestão do prefeito Carlinhos de Tião.

Em contato com o Blog do Bruno Lira, o prefeito Carlinhos, comemorou o resultado do TCE e parabenizou toda a equipe da gestão municipal pelo trabalho realizado.

“Foi mais uma grande conquista, o que mostra o equlíbrio fiscal empregado desde do nosso primeiro ano de mandato. Parabenizo toda equipe da gestão municipal pelo grande trabalho realizado em prol do desenvolvimento de Queimadas,” disse.

Na oportunidade, o Tribunal de Contas também aprovou as contas da Assembleia Legislativa e das Prefeituras de Arara, Carrapateira e Sapé relativas a 2020.

Fonte: Blog do Bruno Lira