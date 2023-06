Homens são presos pela PRF na PB acusados de aplicar golpes em supermercados no RN

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) deteve dois homens acusados do crime de estelionato, em Campina Grande. Eles são suspeitos de aplicar golpes em supermercados do Rio Grande do Norte. A fiscalização, que aconteceu em toda a Paraíba no último fim de semana, também resultou na prisão de mais duas pessoas pelo crime de embriaguez ao volante

Os dois homens tiveram o veículo em que estavam parado por agentes da PRF. Foi realizada uma inspeção no interior do veículo, sendo localizadas caixas grandes contendo fardos de chocolates, pastilhas e azeites. Questionados sobre a origem das mercadorias e se dispunham da nota fiscal, os indivíduos de 25 e 30 anos entraram em contradição. Contudo, um dos homens relatou que a mercadoria foi obtida por meio de golpe aplicado em supermercados de atacado-varejista na capital potiguar, Natal/RN.

Os indivíduos adulteravam o código de barras de caixas grandes contendo fardos de determinado produto, substituindo por outro código de barras com valor inferior ao de comprar em grande quantidade. Diante dos fatos presenciados, eles foram detidos e encaminhados para a delegacia de Polícia Judiciária onde poderão responder criminalmente por estelionato.

Além disso, um homem foi preso em Santa Rita, no último sábado (24), por volta das 07h, na BR 101, km 80, quando equipe da PRF foi realizar o atendimento de um acidente envolvendo dois automóveis.

Durante a abordagem dos envolvidos no acidente foi realizado o teste do etilômetro (bafômetro), sendo constatado que o condutor do Prisma, um homem de 25 anos, havia ingerido bebida alcoólica, foi detectado 0.87 miligramas de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões, o que configura crime de trânsito.

Diante do flagrante, ele foi detido e encaminhado para a Delegacia de Polícia Judiciária, onde ficará à disposição das autoridades cabíveis por dar prosseguimento a ocorrência.

Na mesma operação, em João Pessoa, capital paraibana, policiais visualizaram veículo que teria se envolvido em acidente de trânsito logo abaixo do viaduto do acesso oeste. Prontamente a equipe da PRF presente no local deu início aos procedimentos cabíveis.

O condutor do Celta, um homem de 53 anos, realizou o teste do etilômetro (bafômetro), sendo verificado que o mesmo estava sob influência de álcool, seu teste apresentou como resultado 0.83 miligramas de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões.

Sendo assim, ele foi detido por conduzir veículo com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool e encaminhado para a Central de Flagrantes, onde ficará à disposição das autoridades responsáveis.

Fonte: Politica JP