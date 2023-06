Virgem aos 123 anos, mulher espera pessoa certa: ‘Nunca vi um homem nu’

Uma idosa do Quênia de 123 anos revelou ao jornal Afrimax que nunca teve relações sexuais. A mulher, identificada como Theresa Nyirakajumba, disse que permaneceu virgem porque estava esperando a pessoa certa e pontuou que recusou pretendentes durante a juventude porque não estava pronta para se relacionar.

Eu nunca tive um marido em toda a minha vida. Sim, claro que ainda sou virgem. Eu pensaria nisso durante uma época, mas não me casarei com nenhum marido. No momento, você pode me ajudar e trazer um homem. Quando eu era jovem, não queria me relacionar com homens e isso me impediu de qualquer relacionamento em potencial. Nunca desenvolvi amor por homem nenhum”, disse Theresa.

Segundo Theresa, quando se sentiu pronta para se casar, já estava velha para atrair a atenção dos homens, mas ainda tem esperança de encontrar um companheiro e deixar a vida menos solitária. “Nunca vi um homem nu. Por 123 anos, vivo com um desejo não realizado, uma esperança desviante e um espírito corajoso de esperar que um dia um homem surja e abrace minha alma”, disse a idosa.

