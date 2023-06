O leilão online da PRF oferece 151 carros e motos com lances a partir de R$ 80

By

O leilão online da PRF oferece 151 carros e motos com lances...

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) no Amapá realizará a partir desta segunda-feira (12) um leilão online de 151 carros, motos e reboques em Macapá. Os lances são feitos por meio dos mais altos padrões de lances ou lances até 20 de junho. A oferta inicial para o menor valor do lote é de US $ 80.

O processo é aberto a pessoas jurídicas e físicas a partir de 18 anos. Os veículos disponíveis são veículos automotores classificados como sucata, que foram mantidos, abandonados, recolhidos ou removidos por mais de 60 dias e não solicitados por seus proprietários. Na plataforma de consultoria virtual, o interessado pode visualizar os veículos e dar lances. Para isso, é necessário o pré-credenciamento no local onde é realizado o leilão.

A tendência é que o concorrente agende uma visita presencial ao pátio para conhecer cada produto. Para os interessados, o Open House já está disponível e vai até o dia 12 de junho, das 8h às 12h e das 13h às 17h.

Local a visitar:

O pátio da WR Leilões, localizado na rodovia Doca Serra, KM-03, nº 2555, no bairro Cabralzinho, na região oeste de Macapá.