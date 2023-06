Empresa briga na Justiça para ter de volta carro de luxo apreendido pela PF em ação contra a Braiscompany

Uma empresa entrou com uma ação na Justiça Federal para tentar ter de volta um Porsche Cayenne, avaliado em R$ 600 mil, que foi apreendido pela Polícia Federal durante a Operação Halving realizada contra um dos investigados no caso Braiscompany.

De acordo com as investigações o veículo foi alvo de sequestro por determinação da Justiça e deve ir a leilão no próximo dia 28 deste mês, juntamente com outros automóveis de luxo e imóveis.

A empresa, que provavelmente alega ser a dona do veículo, ingressou com embargos de terceiro para afastar a “constrição sobre o automóvel”.

No total, mais de R$ 6 milhões em patrimônio foram apreendidos na operação.

Fonte: PB Agora