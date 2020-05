Tovar se afasta do cargo nessa sexta para concorrer às eleições de outubro

By

Tovar se afasta do cargo nessa sexta para concorrer às eleições de...

O deputado licenciado e secretário de planejamento da Prefeitura Municipal de Campina Grande, Tovar Correia Lima (PSDB), se afasta na tarde de hoje do cargo que ocupa, obedecendo o prazo legal de descompatibilização, na intenção de concorrer ao cargo de prefeito de Campina. Cercado ainda de mistério sobre quem será o escolhido pelo prefeito de Campina Grande, Romero Rodrigues (PSD) para concorrer a sua sucessão no pleito de outubro, se não for adiado, Tovar volta a ALPB na esperança de ser o escolhido pelo prefeito.

Além de Tovar, deverão sair dos cargos que ocupam na gestão municipal, os vereadores Nelson Gomes Filho e Lucas Ribeiro, além da Secretária Rosália Lucas.

Fonte: Pagina 1