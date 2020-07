Curral de Cima tem a segunda melhor taxa de isolamento da PB e zera casos da Covid-19

O município de Curral de Cima, localizado à 76 km de João Pessoa, tem a segunda maior taxa de isolamento da Paraíba, com 53,86%, de acordo com dados do Governo do Estado, divulgados durante o fim de semana. A contribuição da população em permanecer em casa garantiu ao município zerar os casos da doença. Com isso, Curral de Cima se torna o único município da quarta regional, composta por 64 municípios, a conseguir bandeira verde.

“Esse é um dado e uma conquista muito importante para todos nós que estamos trabalhando duro para combater esse inimigo invisível. Quero agradecer ao empenho da população que sempre esteve conosco e também aos profissionais de saúde e a todos os servidores municipais que tiveram papel fundamental para conseguirmos chegar a esse resultado positivo. Com a bandeira verde, poderemos retomar as nossas atividades econômicas, mas mantendo todos os cuidados para que essa doença não chegue mais a nossa cidade”, destacou o prefeito Totó Ribeiro.

Casos recuperados

Na última quarta-feira (9), a Secretaria de Saúde chegou a divulgar, por meio do boletim epidemiológico, a recuperação das 16 pessoas que foram diagnosticadas com a Covid-19, zerando os casos no município. A cidade vem investindo na testagem da população, distribuição de máscaras, álcool 70%, realizando ações educativas para levar informações à população sobre o novo coronavírus, além de higienização de equipamentos públicos.

Fonte: Portal Correio