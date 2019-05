Com 31 dias de antecedência, prefeito Romero entrega, nesta segunda, barracas e quiosques que funcionarão no Parque do Povo

Na mesma ocasião acontecerá treinamento turístico para os barraqueiros que trabalharão no Maior São João do Mundo 2019

O Prefeito de Campina Grande, Romero Rodrigues, equipes da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e da empresa Medow Promo farão, às 14h desta segunda-feira, 06, no Teatro Municipal Severino Cabral, a entrega das barracas e quiosques aos comerciantes que trabalharão durante os 31 dias do Maior São João do Mundo, edição 2019.

A entrega acontecerá 31 dias antes da abertura da festa, prazo que garantirá aos comerciantes tempo suficiente para seja preparada a decoração dos estabelecimentos e toda a organização para o período da festa junina realizada em Campina Grande.

Na mesma ocasião, será realizado um treinamento turístico e capacitação para os profissionais e comerciantes que, durante os 31 dias da festa, trabalharão nos setores ligados ao comércio.

O objetivo da capacitação é aperfeiçoar a qualidade no atendimento oferecido aos campinenses e também aos milhares de turistas que visitam o Parque do Povo durante os 31 dias dos festejos juninos.

Representantes de órgãos municipais, a exemplo do Conselho Municipal de Turismo (Comtur), Gerência de Vigilância Sanitária (Gevisa), e do Sindicato dos Hotéis, Bares, Restaurantes e Similares de Campina Grande (SindCampina), estarão participando do evento.

Na mesma tarde, acontecerá uma consultoria, com equipes do Sebrae Paraíba, sobre atendimento ao público. O foco do treinamento: uma maior profissionalização da festa. A consultoria está sendo viabilizada pelo SindCampina.