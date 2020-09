Justiça leiloa 66 lotes de bens de devedores em Campina Grande; prédio do Hospital João XXIII está na lista

By

Leilão será 100% virtual e ocorre nos dias 14 e 27 de outubro

O prédio onde funciona o Hospital João XXIII, em Campina Grande, será leiloado por causa de um débito de quase R$ 900 mil. O prédio é avaliado em R$ 16,5 milhões, de acordo com o edital divulgado pela 10ª Vara da Justiça Federal na Paraíba (JFPB), em Campina Grande, que promoverá leilões virtuais nos dias 14 e 27 de outubro.

Os leilões ocorrem por meio do site www.leiloesmonteiro.com.br. Serão leiloados 66 lotes, entre terrenos, casas, automóveis, móveis e equipamentos, que são avaliados, ao todo, em cerca de R$ 83,5 milhões.

Para participar dos leilões, é preciso que o interessado acesse o site com antecedência mínima de 72 horas da data do evento e, de modo gratuito, crie um login e senha, que são pessoais e intransferíveis, ficando o mesmo, responsável civil e criminalmente, por todas as negociações realizadas.

Caso ainda não tenha realizado o cadastro, basta clicar no canto superior direito do endereço eletrônico, no(s) campo(s), “cadastre-se” ou “clique aqui”. Após, selecionar as opções de cadastro disponíveis: Pessoa Física ou Pessoa Jurídica, é preciso preencher os dados solicitados e seguir os próximos passos até a sua conclusão.

O cadastro será liberado em até 24 horas, ficando a aprovação condicionada aos critérios e parâmetros estabelecidos pelo juiz responsável e pelo leiloeiro público oficial.

Veja aqui o edital: https://radioborborema.com.br/wp-content/uploads/2020/09/edital10vara2020.pdf

Fonte: Notícias Online