Único eclipse da lua em 2.022 será neste domingo e poderá ser visto em todo o Brasil

Também conhecido como ‘Lua de Sangue’, o fenômeno ocorrerá entre a noite deste domingo (15) e a madrugada de segunda (16).

Entre a noite deste domingo (15) e a madrugada de segunda-feira espectadores do Brasil inteiro poderão acompanhar o primeiro e único eclipse total da Lua em 2022.

Isso quer dizer que o Sol, a Terra e Lua se alinharão e a Lua passará na sombra da Terra. O fenômeno poderá ser visto também em toda a América do Sul e Central e partes da América do Norte, Europa e África.

Quando o evento chegar em sua totalidade (perto da 1h11 da manhã, no horário de Brasília), e a sombra encobrir completamente o disco lunar, a Lua ficará avermelhada, isso porque não teremos a incidência direta da luz do Sol no nosso satélite natural.

Segundo a Nasa, a agência espacial norte-americana, o nome técnico para isso é Dispersão de Rayleigh. A agência diz ainda que quanto mais poeira ou nuvens na atmosfera da Terra durante o eclipse, mais vermelha a Lua aparecerá.

