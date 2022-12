VÍDEOS: Incêndio destrói loja da Havan em Vitória da Conquista, na Bahia

Uma loja da rede Havan, pertencente ao empresário bolsonarista Luciano Hang, foi atingida por um incêndio em Vitória da Conquista (BA) na manhã desta quarta-feira (28). Em nota, a empresa disse que a loja estava fechada no momento do início do incêndio e que não há registro de vítimas. A unidade no município baiano foi inaugurada em 2018.

“A Havan informa que um incêndio atingiu a megaloja de Vitória da Conquista (BA), na manhã desta quarta-feira, 28. No momento em que as chamas iniciaram, a loja ainda estava fechada. Não houve feridos. O Corpo de Bombeiros já está no local para controlar o fogo e a causa do incidente será apurada em seguida pelas autoridades competentes”, diz a nota da Havan, de acordo com o jornal Extra.

Equipes do 7° Grupamento de Bombeiros Militar (7° GBM) foram ao local e começaram os trabalhos para debelar as chamas. Segundo eles, a causa do incêndio ainda é desconhecida.

Até por volta das 10h30, as chamas ainda não haviam sido controladas. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento do incêndio.

