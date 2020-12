Cantor Genival Lacerda apresenta melhora no quadro clínico

O cantor Genival Lacerda, de 89 anos, apresentou melhoras no quadro clínico nesta terça-feira (22). Internado com Covid-19 desde 30 de novembro, na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Unimed I, no Recife, o estado de saúde do artista ainda é grave e inspira cuidados, de acordo com nota enviada à imprensa.

Segundo a assessoria de imprensa do cantor, a pressão arterial de Genival Lacerda está controlada, os rins estão funcionando normalmente e os pulmões estão começando a reagir aos medicamentos.

No dia 16 de dezembro, o artista apresentou uma piora e o filho dele, João Lacerda, afirmou em entrevista ao G1 que o quadro era gravíssimo.

Ainda na nota divulgada nesta terça, a família agradece “a todo o Brasil pelas orações para o restabelecimento da saúde do cantor Genival Lacerda. Deixamos aqui em nome de toda a família um forte abraço e que continuem nessa corrente que está dando certo. Estamos vencendo dia após dia”.

AVC

Em 26 de maio deste ano, Genival Lacerda sofreu um Acidente Vascular Cerebral Isquêmico (AVC) e deu entrada no Hospital D’Ávila, na Zona Oeste da capital pernambucana. Recuperado, ele teve alta três dias depois de ser internado.

Natural de Campina Grande, Genival Lacerda reside no Recife há mais de 25 anos. Ele é autor de músicas como “De quem é esse jegue?” e “Severina Xique-Xique”.

Fonte: Repercute PB