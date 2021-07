Catadores de materiais recicláveis são contemplados com EPIs e protetores solares no Dia Nacional de Prevenção de Acidentes de Trabalho

Catadores de materiais recicláveis são contemplados com EPIs e protetores solares no...

Uma ação envolvendo a entrega de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), além de um café da manhã servido na sede da Cooperativa Cata Campina, marcou o Dia Nacional de Prevenção de Acidentes de Trabalho, que transcorre nesta terça-feira, 27. Na ocasião também foi entregue a revista do ‘MPT em Quadrinhos’, distribuídas camisas e protetores solares.

Para lembrar essa data o Centro de Referência Regional em Saúde do Trabalhador da Prefeitura de Campina Grande (CEREST-CG), em parceria com o Ministério Público do Trabalho (MPT) e empresas locais do ramo de alimentos, programou uma ação especial para os trabalhadores de materiais recicláveis.

As atividades começaram nessa segunda-feira (26) e prosseguirão até a próxima sexta-feira, 30 de junho com uma visita na Cooperativa CAVI. Até o momento foram contemplados os catadores das Cooperativas Catamais e Cata Campina.

Durante a visita desta terça-feira a assistente social do CEREST-CG, Norma Sueli Aires, falou sobre a importância dos trabalhadores fazerem a prevenção para evitar acidentes de trabalho. Ela também orientou para que esses trabalhadores busquem atendimento nas Unidades Básicas de Saúde do Município, em caso de acidentes em seus ambientes e processos de trabalho.

Programação

A ação conjunta prossegue durante toda esta semana. Na manhã desta quarta-feira, 28, os técnicos do CEREST se dirigirão à Cooperativa Cotramare e na quinta-feira, 29, estarão na Arensa. Na sexta-feira, 30, a visita será na Cooperativa CAVI. Cerca de 80 trabalhadores, cadastrados em suas associações, serão contemplados até o final do circuito.

