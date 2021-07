Sesuma integra Força-tarefa fiscaliza irregularidades no Aluízio Campos

O Secretario de Serviços Urbano Geraldo Nobre integrou a força-tarefa esteve nesta terça-feira (27), no Complexo Aluízio Campos, para mapear pontos para ações e oferta de serviços à população, além de identificar irregularidades referentes à venda, aluguel ou troca de imóveis, práticas proibidas em conjuntos habitacionais do Programa Minha Casa, Minha Vida. Também foram fiscalizadas a invasão de terrenos público e construções irregulares. A ronda passou pelas áreas 1 e 2 do Complexo.

“A ideia é trazer todas as secretarias para uma ação planejada conjunta dentro do Aluízio Campos. É um planejamento com várias frentes, desde a questão da fiscalização de venda, troca ou aluguel de imóveis, até mapear os serviços necessários à população”, detalhou o secretário municipal de Planejamento, Felix Araújo Neto.

Na semana passada, o prefeito Bruno Cunha Lima esteve mais uma vez visitando o Complexo Aluízio Campos, com uma comitiva formada por equipes da Secretaria de Turismo e Desenvolvimento do Estado da Paraíba e da Companhia de Desenvolvimento da Paraíba (CINEP), com as quais foi firmado protocolo de intenções para o desenvolvimento da área industrial do Complexo. Também foram definidas as áreas que serão cedidas às forças de segurança pública, para melhorar a segurança da região.

“O Aluízio Campos tem recebido um olhar especial do prefeito Bruno. Temos que fazer cumprir a lei, sobre as denúncias de irregularidades com os imóveis e também ampliar os serviços para os moradores do Complexo. Por isso, o planejamento da instalação da base da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros e do SAMU, já autorizados pelo prefeito, assim como o planejamento de novas escolas e outros serviços para atender a comunidade. Esse é o foco do prefeito e da gestão”, ressaltou Felix Neto.

Entre os pontos já identificados para um melhor desenvolvimento na área habitacional, está a disponibilização de espaços para comércios e serviços. Sobre isso, o secretário de Serviços Urbanos e Meio, Geraldo Nobre, frisou que a orientação do prefeito Bruno é a de buscar as melhores alternativas para beneficiar a população.

“Essa foi a segunda ronda aqui no Aluízio Campos. É uma força-tarefa, juntamente com a Seplan e demais secretarias e autarquias, para identificar as invasões e irregularidades na área habitacional, mas também para mapear as necessidades daqueles cidadãos. Levaremos alguns apontamentos para o prefeito, que é quem tomará a decisão por regularizar e o que fazer, pois essa parte habitacional, com mais de quatro mil residências, necessita de comércios e serviços, como farmácias, mercadinhos, entre outros”, disse Geraldo Nobre.

Participaram da ronda no Aluízio Campos, nesta terça-feira, os secretários e equipes da Secretaria de Planejamento (Seplan); Serviços Urbanos e Meio Ambiente (Sesuma); Obras (Secob); Assistência Social (Semas); Guarda Municipal; Agência Municipal de Desenvolvimento (Amde); Gerência de Vigilância Sanitária (Gevisa) e da Superintendência de Trânsito e Transportes Públicos (STTP).

