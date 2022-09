Vereadores trocam tapas durante ato político, na Paraíba

Dois vereadores do município de Caaporã, no Litoral Sul paraibano, trocaram agressões durante evento político no último domingo (26). O parlamentar, conhecido como “João Sufoco” teria insultado os demais parlamentares. Uma das vítimas teve a camisa rasgada e outro levou um soco.

O parlamentar conhecido como “Camarão” teve camisa rasgada e deu um bofete em João Sufoco. “Um cidadão desequilibrado que insultou o prefeito e os vereadores dizendo que todos eram desmoralizados”, disse Camarão sobre a violência sofrida ao programa Arapuan Verdade, nesta segunda-feira (26).

João Sufoco explicou que estava conversando com o prefeito sobre política no momento em que a violência ocorreu. “Eu estava conversando com o prefeito de Caaporã, perguntando a ele se ele não queria um vereador como eu na oposição. Ele achou que eu estava brigando com ele. Eu sempre brinco com Kiko que disse que não fazia diferença pois eu poderia até procurar mais que nada acharia”, rebateu.

Fonte: Portal Picuí Hoje com informações do Click PB.