Polícia Federal apreende carro com cestas básicas e santinhos de Ruy Carneiro e outros candidatos em João Pessoa

A Polícia Federal apreendeu cestas básicas e santinhos de candidatos a deputado estadual e federal da Paraíba. O material foi encontrado dentro de dois carros, no bairro de Mangabeira, em João Pessoa, nessa terça-feira (27).

De acordo com a juíza Renata da Câmara Pires Belmont, em resposta ao ClickPB, havia santinhos do deputado federal Ruy Carneiro, candidato a reeleição. Outros candidatos também constavam no material, mas ainda não foram nitidamente identificados pela magistrada. Questionada se foi encontrado material do candidato Ruy Carneiro, a juíza confirmou à reportagem do ClickPB: “Foi.”

Em nota obtida pelo ClickPB, a Polícia Federal informou que dois carros suspeitos foram apreendidos e neles havia cestas básicas e santinhos de candidatos a deputado estadual e federal da Paraíba.

“Os envolvidos foram conduzidos à Superintendência Regional da Polícia Federal na Paraíba (SR/PF/PB), onde foram ouvidos pelo delegado de plantão, tendo sido o material apreendido e o procedimento encaminhado para análise do TRE”, declarou a PF, em nota.

Ainda de acordo com a Polícia Federal na Paraíba, em resposta ao ClickPB, não houve prisões nesse caso.

