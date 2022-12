Concursos 2023: pelo menos 55 mil vagas serão abertas durante o ano

Os concurseiros de plantão, de todo o Brasil, já podem começar a comemorar: o ano de 2023 vai chegar com tudo para quem sonha em ingressar na carreira pública. O Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) de 2023 estipulou cerca de R$16 bilhões para orçamentos de editais de concursos públicos, gerando pelo menos 55 mil novas vagas disponibilizadas para cargos vagos e novos.

Diversos editais já estão sendo lançados nos últimos dias, como o do Banco do Brasil, por exemplo. E outros com lançamento previsto. Serão inúmeras oportunidades para quem deseja conquistar a vaga dos sonhos, sejam elas de nível médio ou superior.

Todos os anos cerca de 13 milhões de pessoas fazem provas de concursos públicos. Além disso, esse número tende a aumentar, por causa da demanda reprimida desde a chegada da pandemia e as incertezas do mercado financeiro.

O professor do Gran Cursos Online, Fernando Mesquita conta que para obter uma aprovação, o candidato precisa entender o que está fazendo e escolher uma área de estudos para focar. “A definição da área de estudos é uma das mais importantes, elas vão te ajudar a entender quais disciplinas você precisa estudar e quais as oportunidades que vêm pela frente. Isso vai ser um diferencial na hora de determinar o planejamento e a forma como vai estudar.”

Com alguns editais já sendo publicados e outros previstos para serem lançados ao longo de 2023, o professor sugere: “Geralmente, estudar de duas a quatro horas líquidas por dia já deixa o candidato em boas condições para a prova. Dependendo, claro, da complexidade do concurso.”

Um dos maiores concursos da história do Brasil, já tem data para as próximas provas. Com mais de 1.600.000 inscritos, o Banco do Brasil já publicou o edital para um novo concurso. As inscrições podem ser feitas até o dia 24 de fevereiro de 2023. As provas ocorrerão no dia 23 de abril do mesmo ano.

Além deste, outros editais devem sair ainda em 2023, principalmente no primeiro semestre e as estimativas é de que as provas aconteçam no segundo semestre.

Veja a tabela dos principais:

Concursos 2023 TRE: PI, AM. GO. RJ, AL, SP, CE, RR, TO, MA, ES, MG, SC, MT, MS, AC, RS, SE TRF 3, TRF 6 TJ: RS, CE, AL, ES, RN, AP, SE, PB, MG, MA SC. RN, RS ANVISA SERPRO BACEN NOVACAP INSS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO: SP, AP, PR, TO, CE, PB

Fonte: Brasil 61