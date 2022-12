Galdino comemora compromisso feito por João de pagar o piso da enfermagem já em janeiro: “Os profissionais merecem muito essa conquista”

Após o governador João Azevêdo anunciar, nessa quarta-feira (28), o pagamento do piso da enfermagem já a partir de janeiro, dentro do mês trabalhado, na Paraíba, o presidente da Assembleia Legislativa, Adriano Galdino comemorou o fato.

De acordo com João a gestão já está fechando o estudo para a implantação da piso já na folha do próximo mês e, para Galdino, a atitude reforça o compromisso do governador com a categoria.

“O governador João Azevêdo reafirmou o compromisso em pagar o piso salarial de enfermagem e isso será cumprido já a partir de janeiro. Parabéns pela atitude, governador. Os profissionais de enfermagem da nossa Paraíba merecem muito essa conquista” declarou o parlamentar.