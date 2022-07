COVID-19: Com novas mortes e infectados, Paraiba passa dos 630 mil casos da doença

Nas últimas 24h foram confirmados 304 casos de Covid-19 na Paraíba, todos leves. Até esta segunda (11), o estado já contabilizou um total de 630.695 casos da doença. Os municípios que mais apresentaram registros nas últimas 24h foram: João Pessoa (177); Princesa Isabel (37); São Bentinho (11); Lucena (11) e Rio Tinto (10).

Foram registrados 04 óbitos nas últimas 24h. As vítimas são duas mulheres e dois homens, com idades entre 58 e 85 anos, residentes dos municípios de Alagoa Grande (1); Campina Grande (2) e Monteiro (1). Doença renal e hipertensão foram as comorbidades mais frequentes. No momento, o estado segue com 04 óbitos em investigação.