Eleições 2024 em Boqueirão: nome do ex-prefeito João Fernandes deverá unir grupo da oposição

Lideranças da oposição na cidade de Boqueirão, no Cariri, já começam se movimentar, com vistas as eleições do próximo ano. No cenário em que o ex-candidato a prefeito, Edilson do Tomate está inelegível e asfaltado do grupo Dunga, o nome do ex-prefeito e ex-deputado João Fernandes, surge como uma opção e poderá unificar a oposição. João caminha bem no meio das lideranças oposicionistas e já tem recebido chamamentos para disputar o pleito.

João Fernandes é o nome que pode receber o apoio do grupo Dunga e de Edilsom do Tomate, além de carregar no seu histórico uma folha de serviços prestados na cidade.

Vale destacar que o nome do ex-prefeito Carlos José é lembrado, mas o político faz questão de responder que não pretende disputar a eleição. Inclusive esse é mais um elemento que faz João Fernandes receber o apoio do grupo Dunga, em uma possível disputar no próximo ano.

