POLICIAL AZARADO – PRF do Rio Grande do Norte é preso com 540 Kg de drogas

POLICIAL AZARADO – PRF do Rio Grande do Norte é preso com...

Um policial rodoviário federal natural do Rio Grande do Norte foi preso no fim de semana, no município de Nova Xavantina, interior do Mato Grosso. O homem, que não teve a identidade confirmada pela Polícia Rodoviária Federal ou pela Polícia Militar do Mato Grosso, estava transportando mais de 540kg de cocaína e foi preso durante a tentativa de fuga. Além dele, uma mulher também foi presa na ação da PM matogrossense.

O policial rodoviário federal, que também já foi policial militar no Rio Grande do Norte, estava junto a uma mulher identificada como Suzielle em uma caminhonete com a droga, quando capotou o carro no município de Canarana, na zona rural do Mato Grosso. Depois disso, eles abordaram um homem que trafegava em uma outra caminhonete, uma F-250 de cor azul e pediram ajuda para transportar a carga, informando que se tratava de rapaduras nordestinas.

O motorista desconfiou, mas resolveu ajudar porque viu que o homem estava com uma pistola na cintura e falava em tom ameaçador. Então, eles carregaram a caçamba da caminhonete com a droga e seguiram o caminho na direção do município de Água Boa, com o criminoso permanecendo na caçamba e a mulher no banco do carona, enquanto o dono da caminhonete dirigia.

Segundo relato da testemunha à Polícia Militar, quando o PRF criminoso que estava na caçamba do carro observou que uma viatura da Polícia Militar se aproximava após o chamado do acidente, ele bateu no teto do carro ordenando que o veículo parasse e não fosse até a viatura. O motorista não obedeceu e prosseguiu. Então, o PRF efetuou um disparo e o condutor, com medo, parou o veículo e saiu correndo em direção à mata. O policial criminoso assumiu a direção do carro e seguiu no sentido contrário.

A vítima conseguiu falar com os policiais e relatou o crime. A Polícia recebeu a informação sobre a descrição do carro que havia sido levado e, após ver o veículo adentrando na cidade, fez o acompanhamento tático. Quando o PRF viu que a viatura se aproximava, parou o carro e fugiu para a mata junto à mulher que o acompanhava. Os policiais ainda foram em busca, mas ouviram os disparos e não conseguiram prendê-lo. Somente a mulher, identificada como Suzielle, foi detida. A droga foi apreendida e, com ela os policiais acharam R$ 4,1 mil em dinheiro vivo, além de uma maleta de uma pistola Glock que estava vazia.

A Polícia Militar fechou o cerco em busca do PRF que havia fugido. Ele só foi preso próximo à cidade de Nova Xavantina, quando os policiais receberam a informação sobre o destino do criminoso em um ponto de táxi onde ele pegou um carro para seguir com sua fuga. Os policiais montaram duas barreiras e, na segunda, conseguiram efetuar a prisão.

Segundo a PRF no RN, o policial está lotado em Rondônia e a Corregedoria está acompanhando o caso.

Fonte: Tribuna do Norte(RN)

Imagem: Reprodução divulgação PM-MT