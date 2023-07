Após traçar “projetos” com Romero, Hugo reafirma aliança com João em CG

O deputado federal Hugo Motta (Republicanos) afirmou nesta sexta-feira (7) que seu partido permanecerá aliado do governador João Azevêdo (PSB) nas eleições de 2024, incluindo o pleito em Campina Grande. A declaração do parlamentar reforça a tese de afastamento entre o deputado Romero Rodrigues (Podemos) e o prefeito Bruno Cunha Lima (PSD), já que o ex-gestor da Rainha da Borborema confirmou que estará com o Republicanos em “projetos futuros”.

“Nós estamos no campo político do governador João Azevêdo. Essa é a discussão que nós temos feito e não há dúvidas acerca desse nosso posicionamento e do interesse de fortalecermos cada vez mais o projeto do governador. O Republicanos é um partido aliado, prestigiado no governo e que participou ativamente na eleição. Acredito que o partido foi fundamental na construção da vitória do governador. Nós temos a certeza que a segunda gestão de João será muito melhor que a primeira”, disse Hugo Motta.

Sobre a possibilidade de Romero se filiar ao Republicanos, Hugo Motta ressaltou que ainda não há uma confirmação do ex-prefeito, mas destacou que ambos vão “caminhar juntos” nas próximas eleições.

“O convite a Romero para o nosso partido já foi feito de forma pública em respeito a sua trajetória, mostrando que o Republicanos pode agregar bastante caso ele decida entrar nesse projeto de disputar a Prefeitura de Campina Grande no ano que vem e nas eleições majoritárias de 2026, onde ele também estaria conosco na discussão sobre o futuro do partido. A nossa relação é muito boa e nós traçamos que nós caminharemos juntos nos próximos pleitos”, finalizou o deputado.

Fonte: Wscom