Ator pornô faz sexo com 28 homens e vira ícone de resistência passiva

Ator pornô faz sexo com 28 homens e vira ícone de resistência...

O brasileiro Petrick Garcia fez uma cena de sexo em que foi passivo para 28 homens e chocou a internet; confira a preparação do ator

No último fim de semana, o ator pornô brasileiro Petrick Garcia virou assunto na internet. Após a divulgação de um filme em que ele fez sexo com 28 homens, durante 1 hora e 20 minutos, Petrick virou símbolo de “resistência passiva”. As informações são da Coluna Pouca Vergonha.

A cena foi no formato gang bang, quando um grupo de ativos penetra um só passivo. Em entrevista ao site Me Salte, Petrick afirmou que foram, ao todo, duas semanas de preparação antes da gravação, sem contar os cuidados pós.

“Dei uma freada nos treinos para não ter muito desgaste. Comecei a entrar num ciclo de hidratação maior, mas a maior preparação foi psicológica […] tomei um remédio para proteção da flora intestinal e uns dois dias antes cortei carboidrato e massas”, afirmou.

Durante a cena, Petrick contou que recorreu a açaí, paçoquinhas e muita água para compensar o desgaste físico da cena, que foi gravada ao ar livre, no sol do Rio de Janeiro.

“Passei pomada para assadura, fissura, hemorroida. Minha aflição maior era ter alguma fissura, corte ou sangramento, mas não teve nada”, lembra.

Por fim, o ator confirma que, sim, sentiu prazer legítimo durante a cena. “Não consegui gozar porque já estava exausto, especialmente no final quando aconteceram duas duplas penetrações, mas senti muito prazer”, disse.